Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Neymar acté par la prolongation de Mbappé ?

Publié le 7 avril 2022 à 19h15 par B.C.

Alors que le PSG cherche un moyen de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le départ de Neymar serait notamment envisagé au sein de l’état-major qatari afin de permettre la continuité du Bondynois.

Après son élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG prévoit de gros changements pour se relancer, et Neymar pourrait notamment être concerné. L’international brésilien sort d’une nouvelle saison décevante avec le PSG, de quoi amener l’état-major qatari à envisager le départ du joueur recruté pour 222M€ à l’été 2017. D’ailleurs, les négociations pour la prolongation de Kylian Mbappé pourraient directement impacter Neymar, prolongé l’année dernière jusqu’en 2025.

Une prolongation de Mbappé pourrait provoquer le départ de Neymar