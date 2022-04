Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un indice de taille lâché par Ünder sur son avenir ?

Publié le 13 avril 2022 à 11h10 par G.d.S.S.

Même si son transfert définitif à l’OM l’été prochain est déjà assuré, Cengiz Ünder se sent particulièrement bien au sein du club phocéen et il le fait savoir.

Comme convenu dans les termes de son prêt avec option d’achat (8,5M€) en provenance de l’AS Rome l’été dernier, Cengiz Ünder (24 ans) sera définitivement transféré à l’OM cet été à la seule condition que le club phocéen se maintienne en Ligue 1, ce qui est déjà acté. L’international turc va donc faire partie intégrante du projet McCourt, et dans les colonnes de La Provence ce mercredi, Ünder indique très clairement qu’il se voit rester longtemps à l’OM en raison de l’ambiance chaude qui lui correspond parfaitement.

« Je ne peux pas m’en passer »