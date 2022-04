Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point de Luka Modric sur son avenir !

Publié le 13 avril 2022 à 9h00 par T.M.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Real Madrid, Luka Modric a fait le point sur son avenir.

A 36 ans, Luka Modric évolue encore et toujours à un niveau impressionnant. Le Croate l’a d’ailleurs une nouvelle fois montré ce mardi face à Chelsea avec une incroyable passe décisive pour Rodrygo. Aux côtés de Toni Kroos et Casemiro, Modric est toujours l’un des piliers merengue au milieu de terrain. La question est maintenant de savoir quand se terminera cette belle histoire. Le Ballon d’Or 2018 est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin prochain et si une prolongation est souvent évoquée, aucun accord n’a pour le moment été annoncé.

« Allons y année par année »