Mercato - PSG : Ça s’accélère pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 13 avril 2022 à 5h30 par T.M.

Si Kylian Mbappé n’est pas encore parti, les rumeurs concernant sa succession au PSG ne cessent de se multiplier.

Pour le moment, Kylian Mbappé est encore un joueur du PSG. Toutefois, l’incertitude est toujours totale concernant son avenir. Si on y croit désormais un peu plus concernant une prolongation de contrat, le voir partir libre à la fin de la saison pour rejoindre le Real Madrid est également bien une possibilité. Si tel était le cas, le PSG devrait alors se pencher sur la succession de Mbappé et les pistes ne manquent pas à ce sujet.

Les rumeurs se multiplient !

Qui pourrait venir faire oublier Kylian Mbappé au PSG ? Alors que le10sport.com vous avait expliqué que Lewandowski et Haaland étaient en haut de la liste des Parisiens, d’autres noms apparaissent. Dernièrement, il a été question d’un intérêt pour Darwin Nunez, en réussite au Benfica. En Espagne, on a expliqué ce mardi que Joao Felix, pas vraiment heureux à l’Atlético de Madrid, aurait proposé ses services au PSG. De même, en Angleterre, il est annoncé que Romelu Lukaku, dans une passe difficile à Chelsea, plairait aussi au club de la capitale. A suivre…