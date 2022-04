Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se voit proposer un coup à 250M€ pour oublier Mbappé !

Publié le 12 avril 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Agent de Joao Felix, Jorge Mendes aurait proposé ses services au PSG, mais aussi à Manchester United. Le FC Barcelone voudrait également tenter de recruter l'international portugais.

Au sein des meilleurs équipes européennes, le parcours en Ligue des champions détermine la réussite, ou pas, d'une saison. Pour le PSG, cet exercice est à oublier, malgré une victoire quasi-certaine en championnat. Son élimination en huitième de finale de Ligue des champions par le Real Madrid a crée une onde de choc dans la capitale. Les conséquences pourraient être importantes au sein du club parisien. Plusieurs têtes sont menacées à commencer par celle de Mauricio Pochettino, auteur d'une nouvelle déconvenue sur sa scène européenne. Certains joueurs, qui ne font pas partie des premiers choix du technicien argentin, devraient aussi être poussés vers la sortie lors du prochain mercato estival. Lié jusqu'en juin prochain au PSG, Kylian Mbappé pourrait, lui, quitter le club de la capitale de son plein gré. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le champion du monde dispose d'un accord moral avec le Real Madrid et pourrait répondre aux sirènes de Florentino Perez, même si rien n'est fait dans ce dossier. Pour épauler ceux qui seront conservés, les dirigeants ont plusieurs noms en tête. Coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine, Paulo Dybala (Juventus) serait une piste sérieuse du PSG.

Jorge Mendes propose Joao Felix au PSG

A en croire la presse espagnole, un autre profil offensif aurait été proposé au PSG ces derniers jours. Présent sur le plateau d 'El Chiringuito c e lundi soir, le directeur d' OK Diario , Eduardo Inda, a annoncé que le club parisien avait la possibilité de recruter Joao Felix lors du prochain mercato estival. Agent de l'international portugais, Jorge Mendes aurait directement contacté les responsables parisiens pour évoquer cette opération. Lié à l'Atlético jusqu'en 2026, le joueur de 22 ans se poserait des questions sur son avenir, malgré des dernières prestations majuscules. Joao Felix voudrait poursuivre sa progression au sein d'une plus grande équipe européenne et ne fermerait pas la porte à un départ dans les prochains mois. Ce dossier est, toutefois, loin d'être facile pour le PSG, et ce pour plusieurs raisons. Selon la presse espagnole, l'attaquant disposerait dans son contrat d'une clause libératoire fixée à 250M€. De toute façon, l'Atlético n'aurait aucune envie de se séparer de son jeune talent.

Le Barça et Manchester United aussi positionnés