Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba doit-il être la grande recrue de Leonardo cet été ?

Publié le 12 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Bien que sa présence à la tête de la direction sportive du PSG ne soit pas certaine la saison prochaine, Leonardo se pencherait déjà sur le recrutement estival du Paris Saint-Germain. Et selon Foot Mercato, le dirigeant brésilien se montrerait déterminé en coulisse pour recruter Paul Pogba. Le champion du monde doit-il cependant être la priorité estivale du PSG ? C’est notre sondage du jour !

Après avoir atteint le dernier carré de la Ligue des champions à deux reprises en 2020 et 2021, le PSG est retombé dans ses travers cette saison en s’inclinant dès le stade des 1/8èmes de finale face au Real Madrid. Une désillusion qui devrait engendrer certains changements à tous les niveaux du club de la capitale, que ce soit au sein de l’effectif parisien, du staff technique avec le potentiel licenciement de Mauricio Pochettino ou dans la direction sportive avec l’éventuel départ de Leonardo. Pour le moment, Pochettino et Leonardo ont toujours leurs postes respectifs et le directeur sportif du PSG travaillerait sur la prochaine session des transferts avec un profil bien particulier dans son viseur.

Pogba prêt à répondre positivement à l’intérêt de Leonardo !