Mercato - Barcelone : Xavi active une nouvelle piste défensive !

Publié le 12 avril 2022 à 20h00 par La rédaction

Désireux de densifier son secteur défensif lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone s’intéresserait de près à Gabriel.

Le FC Barcelone devrait se montrer très actif sur le marché des défenseurs cet été. Pour la charnière centrale, si Gérard Piqué, Ronald Araujo et Eric Garcia semblent donner satisfaction au Barça, cela ne serait pas le cas de Samuel Umtiti et Clément Lenglet. En effet, les deux internationaux français sont désormais indésirables chez les Blaugrana , et devraient être poussés vers la sortie dans les prochains mois. Alors qu’Andreas Christensen rejoindra selon toute vraisemblance librement la Catalogne au terme de son contrat, Xavi s’intéresserait de près à un autre joueur évoluant en Premier League.

Le Barça s’intéresse à Gabriel