Mercato - Barcelone : L’énorme sortie du Bayern sur le feuilleton Lewandowski !

Publié le 12 avril 2022 à 17h00 par B.C.

Alors que Robert Lewandowski est annoncé avec insistance au FC Barcelone ces dernières heures, le Bayern Munich fait preuve d'une grande sérénité pour l’avenir du Polonais.

Le FC Barcelone tient-il déjà sa star pour la saison prochaine ? À en croire la presse polonaise, cela ne fait plus beaucoup de doutes. Ce lundi, TVP Sport a en effet annoncé que Robert Lewandowski avait planifié son départ du Bayern Munich et disposerait déjà d'un terrain d’entente avec le Barça en vue de la saison prochaine, et ce alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2023. Une information démentie par le club culé auprès de Mundo Deportivo , estimant que Lewandowski n’était qu’une piste parmi d’autres pour cet été. Et en Allemagne, on se montre rassurant concernant l’avenir du Polonais.

« Les rumeurs dans la presse hors d'Allemagne ne nous mettent pas du tout sous pression »