Mercato : Le FC Barcelone sort enfin du silence pour Lewandowski !

Alors que le FC Barcelone semble avoir fait de Robert Lewandowski sa priorité absolue pour le prochain mercato estival et que le buteur polonais du Bayern Munich aurait déjà donné son accord pour débarquer, le club catalan a enfin réagi aux différentes informations parues ces derniers jours.

Ça bouge au FC Barcelone en vue du prochain mercato estival ! Le président Joan Laporta a déjà annoncé avec bouclé les arrivées de Franck Kessié (Milan AC) et Andreas Christensen (Chelsea), deux joueurs qui arrivent en fin de contrat avec leurs clubs respectifs et débarqueront donc libre au Camp Nou à l’été 2022. Mais ces derniers jours, il a surtout été question d’un vif intérêt du Barça pour Robert Lewandowski (33 ans), d’autant que le buteur polonais n’aura plus qu’une année de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité l’été dernier, le PSG cible également Lewandowski pour remplacer Kylian Mbappé, mais le Barça semble avoir pris une avance décisive dans ce dossier…

Lewandowski est chaud pour Barcelone, mais…

En effet, à en croire les dernières tendances, Robert Lewandowski serait très chaud à l’idée de débarquer au FC Barcelone l’été prochain pour venir épauler Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de l’attaque et ainsi devenir la nouvelle tête d’affiche du club catalan. Mais qu’en est-il du côté du Barça ? Mundo Deportivo annonce ce mardi que la direction Barça nie en bloc avoir négocié avec Lewandowski et précise que le buteur du Bayern Munich est simplement une option pour renforcer le secteur offensif lors du prochain mercato, mais pas la seule. Toutefois, le média catalan précise que l’intérêt que porte l’international polonais à cette piste sera un argument décisif aux yeux du FC Barcelone.

