Mercato - Barcelone : Xavi sous pression pour sa nouvelle piste ?

Publié le 12 avril 2022 à 16h00 par La rédaction

Intéressé par Ramy Bensebaini pour succéder à Jordi Alba, le FC Barcelone serait en concurrence avec le Borussia Dortmund et la Juventus.

Le FC Barcelone a plusieurs dossiers prioritaires pour cet été et la succession de Jordi Alba en est un. Si l’international espagnol n’est pas destiné à devenir remplaçant dès maintenant, il faut déjà préparer l’avenir. Comme l’explique la presse allemande, Xavi aurait un œil sur Ramy Bensebaini. Les deux clans se seraient même déjà rencontrés. Cependant, le FC Barcelone n’est pas seul sur le coup.

Dortmund et la Juventus sur le coup pour Bensebaini