Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 70M€ !

Publié le 12 avril 2022 à 15h45 par D.M.

Annoncé comme l'une des priorités du PSG au milieu de terrain, Sergej Milinkovic-Savic préfèrerait rester en Italie. L'international serbe aurait ouvert la porte à un départ à la Juventus.

Au PSG, le prochain mercato estival est déjà dans toutes les têtes. Directeur sportif du club parisien, Leonardo fait parler ses contacts pour renforcer notamment le milieu de terrain. L'arrivée d'un renfort capable d'apporter de la qualité dans l'entrejeu est devenue prioritaire. Plusieurs internationaux français ont été ciblés comme Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Paul Pogba (Manchester United) ou encore N'Golo Kanté (Chelsea). Leonardo n'hésite pas, non plus, à regarder en Italie, son terrain de chasse favori.

Milinkovic-Savic préfère la Juventus