Mercato - PSG : Une star mondiale propose ses services au Qatar !

Publié le 12 avril 2022 à 11h15 par D.M.

Agent de Joao Felix, Jorge Mendes aurait directement contacté le PSG pour lui proposer les services de Joao Felix. Agé de 22 ans, l'international portugais ne serait pas heureux à l'Atlético et envisagerait un départ.

Le PSG pourrait entrer dans une nouvelle ère dans les prochains mois. Le club pourrait opérer plusieurs changements en interne, notamment dans le vestiaire. Les dirigeants devraient passer un gros coup de balai dans le groupe de Mauricio Pochettino. Les stars comme Lionel Messi ou Neymar devraient poursuivre leur carrière au PSG, malgré les dernières rumeurs sur leur avenir. Quant à Kylian Mbappé, rien n'est encore décidé. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'international français ne ferme pas la porte à une prolongation de contrat et poursuit, toujours, sa réflexion.

Joao Felix aurait été proposé au PSG