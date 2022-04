Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le suspense est à son comble dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 13 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs années, Kylian Mbappé n’aurait toujours pas donné son accord définitif à la Casa Blanca. De quoi faire les affaires du PSG pour une prolongation ? Pas vraiment, du moins, pour le moment. Explications.

Contractuellement lié au PSG jusqu’à l’intersaison, Kylian Mbappé prolongera-t-il son contrat ? Selon Daniel Riolo, il n’y aurait aucun doute et la prolongation du contrat en question devrait intervenir courant mai. Cependant, rien ne serait encore décidé. Le10sport.com vous a certes affirmé le 29 mars dernier que le champion du monde prenait de plus en plus en considération l’option de signer un contrat de courte durée au PSG, refusant de partir au Real Madrid sur une mauvaise note en Ligue des champions entre autres. Néanmoins, il va falloir patienter encore un peu pour connaître le dénouement de ce feuilleton.

Pas d’accord avec le Real Madrid et aucune décision ferme