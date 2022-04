Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos prend tout le monde de court pour son avenir !

Publié le 13 avril 2022 à 3h30 par A.M.

Malgré une saison frustrante marquée par de nombreuses blessures, Sergio Ramos compte bien rester au PSG, et même au-delà de son contrat actuel.

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à sauter sur l'occasion qui s'est présenté avec Sergio Ramos dont le contrat au Real Madrid arrivait à échéance. Cependant, le défenseur espagnol réalise une saison en demi-teinte, notamment marquée par de nombreuses blessures. A tel point qu'un départ a été évoqué dès cet hiver. Mais Sergio Ramos refuse d'en entendre parler et assure même vouloir que l'option incluse dans son contrat, qui s'achève en juin 2023, soit levée.

Ramos veut rester au PSG jusqu'en 2024