Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La punchline de Dimitri Payet sur l’avenir d’Amine Harit !

Publié le 12 avril 2022 à 12h45 par La rédaction

De retour en grande forme avec l’OM, Amine Harit ne devrait pas être conservé par Schalke 04. Ce qui n’a pas empêché Dimitri Payet de lâcher une petite punchline sur l’avenir du Marocain.

En plus de William Saliba, l’avenir d’Amine Harit fait lui aussi parler. Jusqu’à il y a quelques semaines, l’international marocain semblait parti pour quitter l’OM par la petite porte. Mais Jorge Sampaoli est parvenu à le relancer. Deux buts et deux passes décisives sur les quatre derniers matchs de Ligue 1 et une confiance retrouvée pour Amine Harit. Comme l’expliquait La Provence , toutes les portes sont ouvertes pour son futur puisque Schalke 04 ne compterait pas le conserver.

« Toi tu ne resteras pas »