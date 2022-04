Foot - OM

OM : Payet, Harit… Les grandes révélations du vestiaire sur Pablo Longoria !

Publié le 12 avril 2022 à 11h30 par La rédaction

Après une année passée à la tête de l’OM en tant que président, Pablo Longoria semble avoir conquis son monde. C’est le cas de Dimitri Payet et Amine Harit qui ont décrypté leur très bonne relation avec le dirigeant espagnol.

Depuis le rachat de l’OM en octobre 2016, le projet McCourt a connu quelques évolutions. La plus grosse est le changement de président. Nommé par Frank McCourt au début du projet, Jacques-Henri Eyraud n’aura pas résisté à la pression marseillaise. Entre l’enchaînement de mauvais résultats, les problèmes internes avec André Villas-Boas et l’invasion de la Commanderie, Frank McCourt a préféré confier les clés du camion à Pablo Longoria, remplaçant ainsi Jacques-Henri Eyraud. Arrivé à l’OM en tant que directeur sportif à l’été 2020, l’Espagnol allait donc connaître sa première expérience de président à seulement 34 ans. Et pour le moment, ce choix s’avère judicieux. Comme il sait si bien le faire, Pablo Longoria s’est d’abord penché sur le mercato estival de l’OM. Le dirigeant espagnol a reconstruit l’effectif olympien, offrant à Jorge Sampaoli plusieurs solutions à presque tous les postes. Résultat, l’OM est deuxième de Ligue 1 et quart de finaliste de Coupe d’Europe. Invités dans l’émission Le Vestiaire , Dimitri Payet et Amine Harit se sont confiés sur la relation qu’ils entretiennent avec Pablo Longoria.

«Ça fait du bien de ressentir le soutien d’un président»