OM - Insolite : Le vestiaire se paye Jorge Sampaoli !

Publié le 10 avril 2022 à 20h10 par Th.B.

Prêt à partir à la guerre avec ses joueurs lors des matchs officiels de l’OM, Jorge Sampaoli est déterminé à profiter des séances d’entraînements afin de défier son groupe. Cependant, l’Argentin n’est clairement pas au niveau selon Pape Gueye, Amine Harit et William Saliba.

Proche de ses joueurs, Jorge Sampaoli aime avoir des moments privilégiés avec son groupe lors des séances d’entraînements. Ces derniers mois, une séquence de tennis ballon avait fait le tour de la toile entre l’entraîneur de l’OM et Matteo Guendouzi qui est le deuxième joueur le plus utilisé par le technicien argentin cette saison après William Saliba. Dans la séquence en question, Guendouzi rabâchait que Sampaoli ne cessait de tricher. Et ce n’est pas Amine Harit qui affirmera le contraire. L’international marocain a profité de l’enregistrement de l’émission de RMC Sport intitulée Le Vestiaire pour aller dans le sens de Matteo Guendouzi.

Harit, Gueye et Saliba critiquent gentiment le niveau de football de Sampaoli !