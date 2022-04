Foot - OM

OM - Insolite : Payet lâche une énorme charge à Saliba !

Publié le 7 avril 2022 à 14h10 par Th.B.

En forme avec l’OM depuis le début de la saison, William Saliba a été récompensé de ses performances avec le club phocéen par une convocation en Équipe de France lors du dernier rassemblement des Bleus. L’occasion pour Dimitri Payet de gentiment se payer son jeune coéquipier.

Depuis le début de la saison, l’omniprésence et la régularité de William Saliba à l’OM ont été soulignées à maintes reprises par son entraîneur Jorge Sampaoli et les observateurs. Au point où Didier Deschamps a fait le choix de faire appel au jeune défenseur de 21 ans prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison à l’OM en remplacement de Benjamin Pavard, forfait, lors du dernier rassemblement de l’Équipe de France. Un point que Dimitri Payet a tenu à souligner en revenant sur les deux premières apparitions de Saliba sous le maillot des Bleus contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud.

« À un moment donné. C’était soit lui, ou ils rappelaient Thuram »