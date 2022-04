Foot - OM

OM : Sampaoli confirme un gros coup dur !

Publié le 6 avril 2022 à 22h53 par La rédaction

Alors qu’il n’a pas joué depuis plus d’un mois avec l’OM, Konrad de la Fuente ne devrait plus fouler les pelouses cette saison. L’Américain est victime d’une grosse blessure au cartilage nécessitant une opération.