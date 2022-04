Foot - OM

OM - Polémique : Nice, OL… Dimitri Payet revient sur les attaques des supporters !

Publié le 5 avril 2022 à 11h30 par T.M.

Il y a quelques semaines maintenant, Dimitri Payet avait fait l’objet des débordements des supporters à Nice puis à Lyon. Des événements qui ont suscité d’énormes polémiques et le joueur de l’OM est revenu dessus.

Lors de la dernière journée de Ligue 1, Dimitri Payet a encore une fois été dans le viseur des supporters adverses, à savoir ceux de l’ASSE. Au moment de tirer les corners à Geoffroy-Guichard, le joueur de l’OM a notamment été visé par des jets de boules de neige. Des images qui rappellent celles d’il y a quelques semaines lorsque Payet avait été la cible de jets de projectiles à Nice puis à Lyon. A chaque fois, le Réunionnais avait été violemment touché, mettant ainsi en danger son intégrité physique. Des polémiques qui n’avaient alors pas manqué de faire énormément réagir. Et aujourd’hui encore on continue d’en parler. D’ailleurs, à l’occasion d’un entretien accordé à Brut , Dimitri Payet s’est confié sur ces deux événements difficiles pour lui.

« La deuxième fois était plus difficile à digérer »