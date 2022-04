Foot - OM

OM - Malaise : L’énorme aveu de Guendouzi sur l’ambiance dans le vestiaire !

Publié le 4 avril 2022 à 7h00 par La rédaction

Alors que certaines rumeurs évoquaient une mauvaise ambiance au sein du vestiaire de l’Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi a lâché ses vérités sur le sujet.

Malgré les bons résultats obtenus par l’Olympique de Marseille cette saison, l’ambiance ne semblait pas être optimale au sein du vestiaire. En effet, après la défaite face à Clermont (0-2) le 20 février dernier, Dimitri Payet n’avait pas hésité à pousser un coup de gueule, évoquant notamment un manque d'humilité de certains de ses coéquipiers : « Ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage » . Alors que le capitaine olympien et Cengiz Under étaient, entre autres, revenus ensuite sur les rumeurs faisant état d’une mauvaise entente entre les joueurs de l’OM, c’est désormais au tour de Matteo Guendouzi de prendre la parole.

« On est plus que des coéquipiers, on est tous des amis »