OM : Sampaoli met en garde Saliba et Guendouzi pour l’Équipe de France !

Publié le 31 mars 2022 à 23h20 par P.L.

Étincelants avec l'OM depuis le début de saison, Mattéo Guendouzi et William Saliba ont été sélectionnés par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'Équipe de France. Jorge Sampaoli, lui, a tenu à mettre en garde ses deux joueurs pour leur place chez les Bleus.