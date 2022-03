Foot - OM

OM - Malaise : Le cas Alvaro Gonzalez fait jaser dans le vestiaire…

Publié le 27 mars 2022 à 10h10 par Th.B.

Au placard à l’OM, malgré son statut de la saison passée et sa prolongation de contrat, Alvaro Gonzalez estimerait être victime d’une sanction sportive de la part de son coach Jorge Sampaoli. Ce que les dirigeants phocéens nieraient. Un traitement qui interpellerait le vestiaire de l’Olympique de Marseille.

Une prolongation de contrat en mai dernier, une saison au placard et puis s’en va ? Pourtant intouchable sous André Villas-Boas, Alvaro Gonzalez semble être l’un des sacrifiés de Jorge Sampaoli, successeur du technicien portugais à la tête de l’effectif de l’OM. Et bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 en toute fin de saison dernière, l’Espagnol n’a plus disputé le moindre match sous le maillot de l’OM en Ligue 1 depuis le 4 décembre 2021. Ce qui pourrait déboucher sur une décision de son entourage de plier bagage à l’issue de la saison selon L’Équipe au vu de ses relations plus que fraîches avec Jorge Sampaoli.

Le groupe de Sampaoli ne comprendrait pas la mise à l’écart d’Alvaro !