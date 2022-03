Foot - OM

OM - Malaise : Cette révélation fracassante sur le dossier Alvaro Gonzalez !

Publié le 27 mars 2022 à 8h30 par Th.B.

Alors qu’il n’est certainement pas indispensable aux yeux de Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez aurait décidé, avec l’accord de l’OM, de quitter Marseille et de rejoindre l’Espagne il y a plus de dix jours.

Bien qu’il soit engagé envers l’OM jusqu’en juin 2024, ayant prolongé son contrat au printemps 2021, Alvaro Gonzalez n’entre plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli et a vu son statut totalement changer depuis le début de la saison à l’Olympique de Marseille. Sa dernière apparition sous le maillot de l’OM remonte au 17 février dernier pour le 1/16ème de finale aller de Ligue Europa Conférence remporté 3 buts à 1 par le club phocéen face à Qarabag. Et en championnat, Alvaro n’a plus été aperçu sur une pelouse de Ligue 1 depuis la réception de Brest (1-2) le 4 décembre dernier. Une éternité donc pour celui qui était un taulier sous l’ère André Villas-Boas. De quoi faire craquer Alvaro Gonzalez.

Un exil en Espagne !