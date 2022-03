Foot - OM

OM - Malaise : Enorme coup dur pour Sampaoli avec Milik !

Publié le 24 mars 2022 à 21h40 par La rédaction

Titulaire lors du match entre la Pologne et l’Écosse, Arkadiusz Milik, l’attaquant de l’OM, a dû quitter le terrain prématurément à cause d'une blessure aux ischio-jambiers ce jeudi soir.

Après avoir appris que Leonardo Balerdi ne jouerait plus de la saison, l’OM vient de tomber de haut en apprenant les récentes nouvelles concernant l’état de forme d’Arkadiusz Milik. Titulaire lors de la rencontre opposant la Pologne à l’Écosse, l’ancien buteur de Naples est sorti sur blessure, à la suite d'un pépin aux ischio-jambiers. Une mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui s’apprête à entrer dans le sprint final pour la course à la Ligue des Champions, sans oublier le quart de finale de Ligue Europa Conférence à venir. Jorge Sampaoli n'a plus qu’à espérer un diagnostic positif pour Arkadiusz Milik…