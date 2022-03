Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli reçoit une grande nouvelle pour Milik !

Publié le 26 mars 2022 à 4h45 par A.M.

Malgré l'inquiétude qui a du gagner les rangs de l'OM en voyant Arkadiusz Milik sortir sur blessure avec la Pologne, les Marseillais ont reçu des nouvelles positives.

En raison de l'exclusion de la Russie, la Pologne est directement qualifiée pour la finale des barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022. Par conséquent, au lieu d'affronter les Russes, les Polonais disputaient un match amical contre l'Ecosse. Titulaire, Arkadiusz Milik est toutefois sorti sur blessure après moins de 30 minutes, ressentant une douleur musculaire ce qui a du susciter une grande inquiétude à l'OM. Mais Czeslaw Michniewicz, le sélectionneur de la Pologne, se montre rassurant.

Plus de peur que de mal pour Milik ?