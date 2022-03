Foot - OM

OM - Malaise : La grosse mise au point de Payet sur son entente avec Milik !

Publié le 19 mars 2022 à 18h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, Dimitri Payet s'est exprimé sur son entente avec Arkadiusz Milik sur le terrain et sur leur complémentarité.

Les choix de Jorge Sampaoli ont été pointés du doigt ces dernières semaines. La mise à l’écart d’Arkadiusz Milik notamment avait été incomprise par une grande partie du vestiaire et les supporters de l'OM. « On avait déjà évolué avec Payet en faux neuf et ça avait bien fonctionné. On ne joue pas sans neuf, mais avec un neuf différent. Payet a une fonction différente, il ouvre les espaces. C'est une façon de jouer, mais elle n'est pas définitive » avait tenté de justifier le technicien argentin. Ce débat va, de nouveau, se poser, alors que Dimitri Payet s’apprête à retrouver les terrains après quelques jours d’absence et qu’Arkadiusz Milik enchaîne les bonnes prestations.

« Le problème n'était pas Milik avec Payet »