OM - Malaise : La grosse mise au point de Pau Lopez sur sa relation avec Mandanda !

Publié le 31 mars 2022 à 17h10 par P.L.

Barré par la concurrence de Pau Lopez depuis le début de saison, Steve Mandanda dispose d'un temps de jeu assez restreint à l'OM. Pourtant, la relations entre les deux gardiens serait plutôt bonne selon les dires de l'Espagnol.

Titulaire indiscutable à l’OM depuis de nombreuses années, Steve Mandanda a subitement perdu sa place au profit de Pau Lopez, recruté en prêt en provenance de l’AS Roma l’été dernier sur demande de Jorge Sampaoli. Depuis, le gardien de but français a vu son temps de jeu se réduire considérablement, puisqu’il n’a disputé que 11 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Alors que la situation pourrait être tendue entre Pau Lopez et le champion du monde 2018, il n’en serait finalement rien.

« Mandanda ? C'est une rivalité saine entre nous deux »