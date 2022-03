Foot - OM

OM : Guendouzi raconte son premier but en équipe de France !

Publié le 30 mars 2022 à 11h43 par La rédaction mis à jour le 30 mars 2022 à 11h46

Buteur mardi soir avec l’équipe de France contre l’Afrique du Sud, Mattéo Guendouzi revient sur cette première réalisation en sélection, et le joueur de l’OM ne dissimule pas sa fierté.