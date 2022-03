Foot - OM

OM : Eyraud, Diouf... Cette énorme sortie sur Longoria !

Publié le 31 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur le travail de Pablo Longoria, Didier Roustan salue le président de l'OM en le comparant à Pape Diouf.

Durant la fin du mois de juillet 2020, Pablo Longoria succède à Andoni Zubizarreta en endossant le rôle de directeur général délégué chargé du football de l'OM. Mais seulement quelques mois plus tard, l'Espagnol prend la présidence du club phocéen pour remplacer Jacques-Henri Eyraud, vivement critiqué par les supporters marseillais. Didier Roustan salue d'ailleurs le travail de Pablo Longoria.

«Longoria, c'est quand même le jour et la nuit par rapport à Eyraud»