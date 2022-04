Foot - OM

OM : Mattéo Guendouzi savoure sa situation !

Publié le 3 avril 2022 à 20h26 par B.C.

Appelé par Didier Deschamps pour les matches de l’équipe de France, Mattéo Guendouzi a retrouvé la Ligue 1 ce dimanche avec une victoire à Saint-Etienne (4-2). De quoi ravir le milieu de terrain.