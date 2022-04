Foot - OM

OM : Rongier affiche d'énormes ambitions pour la fin de saison !

Publié le 3 avril 2022 à 15h40 par La rédaction mis à jour le 3 avril 2022 à 15h42

De nouveau titulaire sous les ordres de Jorge Sampaoli, Valentin Rongier s'est exprimé sur ses objectifs avec l'OM cette saison.