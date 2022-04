Foot - OM

OM - Clash : Pierre Ménès dézingue Sampaoli !

Publié le 9 avril 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Très remonté jeudi soir à l’issue du match entre l’OM et PAOK Salonique, Jorge Sampaoli s’est attiré les foudres de Pierre Ménès qui ne cautionne pas son attitude.

C’est un fait, la rencontre de League Europa Conference entre l’OM et PAOK Salonique a été particulièrement tendue, sur et en dehors du terrain. Entre le scénario très indécis de la rencontre et les affrontements entre supporters, tout était réuni pour que la tension soit à son comble au Vélodrome, et Jorge Sampaoli a d’ailleurs explosé au coup de sifflet final en s’en prenant presque physiquement à son homologue du club grec. Et sur son blog, Pierrot Le Foot , Pierre Ménès n’a pas manqué de tacler l’entraîneur de l’OM.

« À son âge, c’est ridicule voire grotesque »