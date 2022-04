Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare une surprise au Qatar pour Haaland !

Publié le 13 avril 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il était question d’un retrait du Real Madrid du feuilleton Erling Braut Haaland, un proche de la famille de l’attaquant du Borussia Dortmund a affirmé le contraire. De quoi compliquer la tâche du PSG pour l’attaquant norvégien.

Et si le Real Madrid finissait par concocter un vilain tour au PSG ? Afin de potentiellement remplacer Kylian Mbappé dont le contrat arrivera à expiration à la fin de la saison, le Qatar en pince particulièrement pour Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité en août dernier dans le cadre du prochain mercato estival. Intéressé par le profil d’Haaland, le président Florentino Pérez aurait tenté de lui offrir un joli salaire, mais pour une proposition qui ne le ferait signer au Real Madrid qu’à l’été 2023. Ce qui n’aurait pas plu au buteur du Borussia Dortmund selon le journaliste Gianluca Di Marzio, et Haaland aurait rejeté l’offre du Real Madrid, pour le plus grand bonheur du PSG.

Le Real Madrid est finalement toujours là pour Haaland !

Cependant, le Real Madrid ne serait pas totalement hors course. Si l’on en croit les informations divulguées par le proche de la famille Haaland, Jan Aage Fjortoft dans la journée de mardi, Erling Braut Haaland pourrait toujours signer des cet été au Real Madrid puisque le club merengue serait selon lui toujours dans la course. Le PSG est prévenu, le Real Madrid ne se serait pas retiré pour Haaland.