Mercato - PSG : Barcelone, vestiaire… L’énorme aveu d’Emery sur son passage dans le projet QSI !

Publié le 13 avril 2022 à 7h45 par B.C.

Entraîneur du PSG entre 2016 et 2018, Unai Emery garde un bon souvenir de son passage dans la capitale malgré les nombreuses critiques dont il fut l’objet, et la remontada contre le FC Barcelone.

Pour succéder à Laurent Blanc, le PSG décidait à l’été 2016 de nommer Unai Emery sur le banc. Un passage qui n’a pas été de tout repos pour l’Espagnol, à la tête du club de la capitale lors de la remontada contre le FC Barcelone, avant de connaître un mercato estival historique marqué par les arrivées de Kylian Mbappé et Neymar. Un recrutement qui n’a pas été suffisant à l’époque pour faire passer un cap au PSG, éliminé en 2018 par le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Démis de ses fonctions après avoir été très critiqué, Unai Emery garde néanmoins un bon souvenir du PSG et de ses joueurs.

« Je savais que mon aventure était terminée mais c’était normal »