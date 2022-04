Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros problème en vue pour l’avenir de Luka Modric ?

Publié le 12 avril 2022 à 10h30 par G.d.S.S. mis à jour le 12 avril 2022 à 10h36

En fin de contrat avec le Real Madrid, Luka Modric semble néanmoins avoir un gros désaccord financier avec la direction du club merengue.

L’histoire d’amour pourrait bien durer entre Luka Modric et le Real Madrid ! Le milieu de terrain croate de 36 ans, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain, semble bien parti pour prolonger son contrat, et l’ensemble des parties sont d’accord sur la question. Mais la direction du club merengue pourrait finalement rencontrer un souci de dernière minute pour l’avenir de Modric…

Modric réclame un plus gros salaire au Real Madrid

En effet, le journaliste Gianluca Di Marzio révèle que Luka Modric avait réduit son salaire de 10 % (de 12,5 à 11,2M€ par an) au Real Madrid pour aider le club à faire face à la crise financière liée à la pandémie. Et après cette belle saison, les agents du joueur aimeraient revenir aux chiffres d'avant Covid. Le Real Madrid, de son côté, souhaiterait plutôt une nouvelle baisse de salaire pour l’international croate, et cette différence de position pourrait donc freiner les négociations.