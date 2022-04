Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre se précise pour Kylian Mbappé !

Publié le 12 avril 2022 à 8h15 par G.d.S.S.

Promis il y a encore peu à un départ libre du PSG pour signer au Real Madrid au terme de son contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est finalement en train de tout reconsidérer pour son avenir.

Tout est relancé pour Kylian Mbappé au PSG ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français ainsi que son entourage sont en train de sérieusement reconsidérer les arguments avancés par la direction du PSG pour une prolongation de contrat, alors qu’un départ libre en direction du Real Madrid semblait pourtant acté depuis plusieurs mois. Et ce revirement de situation pour Mbappé est confirmé à l’étranger.

Mbappé finalement parti… pour rester au PSG ?

Le journaliste Rudy Galetti annonce que les négociations acharnées et toutes les concessions proposées par le PSG ont bel et bien fini par convaincre Kylian Mbappé qui a ainsi décidé de remettre en question ses choix d’avenir, et par conséquent son départ pour le Real Madrid. À ce jour, aucune décision n’est arrêtée dans l’esprit de l’attaquant français, mais les cartes sont donc redistribuées…