Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Sergio Ramos s’écrit loin du PSG !

Publié le 12 avril 2022 à 4h15 par T.M.

Alors que le choix Sergio Ramos n’est pas une franche réussite pour le PSG, cela pourrait bien se solder par un divorce cet été.

L’été dernier, le PSG a sauté sur l’occasion pour récupérer Sergio Ramos, alors libre de tout contrat après son départ du Real Madrid. Un choix qui s’avère aujourd’hui être un flop. En effet, depuis le début de la saison, l’Espagnol a été miné par les blessures et a très peu joué avec le club de la capitale. Une situation qui n’a pas manqué de suscité d’énormes critiques, mais aussi certaines rumeurs à propos de l’avenir de Sergio Ramos. Après seulement un an au PSG, et malgré un contrat jusqu’en 2023, l’Espagnol pourrait bien faire ses valises cet été.

« Un départ est très sérieusement envisagé »