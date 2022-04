Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau plan pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 12 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Kylian Mbappé arrivant en fin de contrat en juin prochain, le PSG assure ses arrières en observant le marché des attaquants. Et c’est désormais Darwin Núñez du Benfica Lisbonne qui est envisagé…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé et son entourage considèrent de plus en plus les arguments avancés par la direction du PSG pour une prolongation de contrat de dernière minute, mais malgré tout, l’hypothèse d’un départ libre reste d’actualité pour l’attaquant français. C’est pourquoi Leonardo continue d’observer le marché des transferts afin de potentiellement remplacer Mbappé, et il a activé une nouvelle piste pour le PSG…

Le PSG cible Darwin Núñez

En effet, comme l’a annoncé The Athletic lundi, le PSG a désormais des vues sur Darwin Núñez (22 ans), le jeune attaquant uruguayen du Benfica Lisbonne. Ce dernier affiche un incroyable ratio de 24 buts en 24 matchs dans le championnat portugais cette saison, et le PSG devrait lâcher 70M€ pour pouvoir envisager de le recruter cet été.