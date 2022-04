Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça discute pour le départ de ce protégé d'Ancelotti !

Publié le 11 avril 2022 à 23h30 par La rédaction

Dans les petits papiers du Milan AC en vue du mercato estival, Marco Asensio aurait été au cœur d’une discussion entre son agent et le club rossoneri.

Alors que le mercato estival approche, Marco Asensio semble lentement s’éloigner du Real Madrid. Pourtant, ce dernier a été utilisé à 35 reprises cette saison, pour un total de 10 points et une passe décisive. Cependant, les Merengue veulent copieusement renforcer leur attaque cet été, et font de Kylian Mbappé et Erling Haaland leurs priorités. Les arrivées des deux phénomènes pourraient alors réduire considérablement le temps de jeu de l’ailier de 26 ans, et plusieurs clubs seraient déjà venus aux renseignements en vue de la prochaine période de transfert. Toutefois, un géant européen aurait déjà pris une légère avance sur ses concurrents.

Des discussions ont déjà débuté avec le Milan AC