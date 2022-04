Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’énorme aveu d’Ancelotti sur son retour à Madrid !

Publié le 11 avril 2022 à 16h10 par B.C.

De retour au Real Madrid l’été dernier, Carlo Ancelotti reconnaît qu’il ne pouvait pas refuser la proposition de Florentino Perez.

Alors qu’il était à la tête d’Everton, Carlo Ancelotti n’a pas hésité à quitter la Premier League pour retrouver le Real Madrid l’été dernier. Après le départ de Zinedine Zidane, Florentino Pérez a en effet opté pour une vieille connaissance afin de succéder à l’entraîneur français. Carlo Ancelotti a laissé d’excellents souvenirs à Madrid avec notamment la dixième Ligue des champions remportée par la Casa Blanca . Interrogé en conférence de presse ce lundi, l’Italien reconnaît qu’il lui était impossible de repousser les avances du Real Madrid.

« C'était le seul club auquel je ne pouvais pas dire non »