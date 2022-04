Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema, Haaland... Ancelotti lâche un énorme message !

Publié le 11 avril 2022 à 14h00 par B.C.

Alors que Karim Benzema enchaîne les prestations de haute volée avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti a été interrogé ce lundi sur une possible association avec Erling Haaland. Un sujet sur lequel l’entraîneur italien est resté très mesuré.

À 34 ans, Karim Benzema continue d’épater et semble être dans la forme de sa vie. Après son triplé contre le PSG, permettant au Real Madrid de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, l’attaquant français a encore brillé sur la pelouse de Chelsea avec un nouveau triplé, portant son total de buts à 37 réalisations pour autant d’apparitions cette saison. Alors que le Real Madrid lorgne Kylian Mbappé et Erling Haaland en vue du mercato estival, Carlo Ancelotti peut déjà compter sur un joueur de classe mondial dans son effectif. Interrogé ce lundi sur une association entre le Français et Haaland, l’entraîneur du Real Madrid n’a pas souhaité se prononcer, préférant vanter les qualités de Karim Benzema.

« Benzema et Haaland ensemble ? Je ne peux pas répondre, mais... »