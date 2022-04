Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola a posé une énorme condition pour Erling Haaland !

Publié le 11 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Agent d’Erling Braut Haaland, Mino Raiola sait qu’il dispose d’un joyau entre ses mains et réclamerait une belle commission au PSG ou à n’importe quel club intéressé par les services de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Dans le cadre du mercato estival à venir, Erling Braut Haaland devrait mettre le feu au marché. En effet, que ce soit Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le PSG pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le dévoilait en août dernier, tous sont sur les rangs afin d’accueillir le serial buteur norvégien. Cependant, Manchester City et le Real Madrid sembleraient avoir pris une longueur d’avance sur le PSG dans la course à la signature d’Haaland, le club parisien n’ayant même pas initié les premiers contacts d’après The Daily Telegraph.

Une commission de 70M€ !