Mercato - PSG : Erling Haaland fixe une date pour son transfert !

Publié le 10 avril 2022 à 13h30 par A.C.

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland va être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival, puisque le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester City bataillent pour arracher sa signature. Les choses pourraient d’ailleurs très vite se régler !

Le temps presse. La fin de ce mois d’avril sera très importante pour l’avenir d’Erling Haaland, qui est l’un des joueurs les plus convoités du moment. La clause lui permettant de quitter le Borussia Dortmund deviendrait vraisemblablement caduque le 30 avril prochain et les clubs intéressés devront donc débourser beaucoup plus que 75M€. Cela ne devrait pas gêne le Paris Saint-Germain et Manchester City, ni même d’ailleurs le Real Madrid, qui semble pouvoir dépenser beaucoup d’argent sur le mercato estival 2022. Le seul désavantage semble être que Florentino Pérez se concentre actuellement sur Kylian Mbappé, dont la situation a changé comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Ainsi, en ce moment l’avenir d’Haaland semble surtout se jouer entre City et le PSG, qui en dépit des nouveaux espoirs autour de Mbappé se prépare également à devoir le remplacer. Selon nos informations, à Paris on travaille sur ce dossier depuis l’été dernier, mais Manchester City pourrait bien prendre la main au cours des prochaines semaines.

Haaland veut que ça se termine avant fin avril

Quoiqu’il arrive, il faut que ça soit court. D’après les informations de TMW , Erling Haaland n’a pas envie de voir les discussions autour de son avenir s’éterniser et créer un interminable feuilleton estival. Il aurait ainsi demandé à Mino Raiola de tout régler avant la fin du mois d’avril, afin de pouvoir bénéficier de sa clause de départ mais de pouvoir également se concentrer sur son football, après une saison un peu compliquée. Victime de plusieurs blessures musculaires, le Norvégien a effectivement semblé moins brillant qu’auparavant.

Il aurait déjà choisi Manchester City