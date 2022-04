Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola déroule le tapis rouge à Haaland !

Publié le 10 avril 2022 à 11h15 par A.C.

Courtisé par le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, Erling Haaland pourrait suivre les traces de son père et signer en faveur de Manchester City.

Cet été sera celui d’Erling Haaland. Après deux ans et demi passés en Bundesliga, le prodige norvégien semble prêt à faire le grand saut. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain le suit depuis l’été dernier, mais d’autres clubs se sont joints au dossier depuis. C’est le cas du Real Madrid, où Florentino Pérez rêve de pouvoir boucler l’arrivée d’Haaland le même été que celle de Kylian Mbappé, mais il y a surtout Manchester City ! Les Sky Blues sont en effet à la recherche d’un attaquant de pointe depuis l’été dernier et en Angleterre on assure que le club serait prêt à dépenser sans compter pour Erling Haaland.

Guardiola promet de construire l’équipe autour d’Haaland