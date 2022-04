Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est aussi désiré au FC Barcelone !

Publié le 10 avril 2022 à 5h15 par T.M.

Au moment d’évoquer l’avenir de Kylian Mbappé, tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Toutefois, du côté du FC Barcelone, on ne dirait également pas non à une arrivée de l’attaquant du PSG.

Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé fait l’objet de certaines convoitises. Ce n’est aujourd’hui plus un secret, le Real Madrid rêve d’accueillir l’international français. Mais ce serait aussi le cas d’autres clubs en Europe. Liverpool ou encore Manchester City seraient à l’affût. Le FC Barcelone a également été cité parmi les possibles destinations, mais compte tenu des finances blaugrana, cela s’annonce impossible. Au grand dam de Dani Alves, qui ferait tout pour accueillir Mbappé au Barça.

« Si ça ne tenait qu'à moi, je choisirais Mbappé »