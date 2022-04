Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vente de l’OM est bien dans les tuyaux, mais…

Publié le 10 avril 2022 à 4h00 par T.M.

Si la vente de l’OM ne cesse de revenir au coeur des rumeurs, cela ne serait toutefois pas pour maintenant. Explications.

Propriétaire de l’OM depuis 2017, Frank McCourt a répété à plusieurs reprises ces derniers mois qu’il n’avait pas l’intention de céder le club phocéen. L’Américain répondait ainsi aux nombreuses rumeurs annonçant une vente. Si certains persistent à dire que l’OM va passer sous pavillon saoudien prochainement, ce n’est pas ce qu’aurait prévu McCourt. C’est plutôt « à moyen terme » qu’il faudrait s’attendre à une vente.

Une vente « à moyen terme » ?