Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola contre-attaque pour Erling Haaland !

Publié le 10 avril 2022 à 1h15 par Th.B.

En cas de départ du Borussia Dortmund cet été, Erling Braut Haaland ne ferait ni du PSG, ni de Manchester City ses premiers choix, contrairement au Real Madrid. Et pour contrecarrer les plans du club merengue, le club entraîné par Pep Guardiola sortirait l’artillerie lourde.

Erling Braut Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund à l’issue de la saison. En effet, la volonté première des dirigeants du Real Madrid serait à présent de mettre la main sur l’international norvégien d’après The Daily Mirror puisque Kylian Mbappé se rapprocherait d’une prolongation de contrat au PSG comme le10sport.com le laissait entendre le 29 mars dernier. Cependant, et alors que Manchester City faisait office de grand favori à la signature d’Erling Braut Haaland, le club anglais entraîné par Pep Guardiola ne baisserait pas les bras pour autant.

City serait prêt à casser sa tirelire pour boucler le coup Haaland !