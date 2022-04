Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé fait passer un gros message en privé sur son avenir !

Publié le 10 avril 2022 à 1h45 par D.M.

Priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé est en contact permanent avec les dirigeants espagnols. Conscient de l'intérêt du club pour Erling Haaland, l'international français a fait passer un message lourd de sens.

Ce n'est un secret pour personne, Kylian Mbappé est la grande priorité du Real Madrid pour le prochain mercato estival. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur n'a encore signé aucun contrat avec le club espagnol et continue de s'interroger sur son avenir. Le PSG rêve de le conserver et lui propose une prolongation de courte durée, accompagnée d'un salaire très important. Mbappé voudrait terminer la saison avant de dévoiler sa décision. Désireux de rejoindre un projet sportif solide, l'ailier de 23 ans voudrait en savoir plus sur les plans du PSG, mais aussi sur le recrutement du Real Madrid.

Mbappé pourrait évoluer avec Haaland au Real Madrid