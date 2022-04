Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid bouleverse ses plans !

Publié le 9 avril 2022 à 20h15 par Th.B.

Jusqu’ici, la priorité absolue du Real Madrid était de recruter Kylian Mbappé lorsque la piste Erling Braut Haaland n’aurait été qu’une alternative. Et alors que la prolongation de contrat de Mbappé au PSG se préciserait, le club merengue se focaliserait à présent sur Haaland !

Le Real Madrid pourrait-il changer son fusil d’épaule à l’approche du mercato estival ? Pendant un long moment, Kylian Mbappé a été l’ultime priorité du président Florentino Pérez. Pour s’attacher les services de l’attaquant du PSG, sous contrat jusqu’à la fin de la saison, le Real Madrid a considérablement dégraisser son effectif lors des dernières sessions des transferts. Et le départ en prêt d’Eden Hazard à l’intersaison pourrait faire partie de cette énorme opération servant à dérouler le tapis rouge à Kylian Mbappé. Néanmoins, il se pourrait que finalement, le club merengue revoit ses plans concernant Mbappé, sur le point de prolonger au PSG.

Le Real Madrid offrirait les clés du projet à Haaland !